DC Comics annuncia la chiusura della testata Hal Jordan and the Green Lantern Corps

Come un fulmine a ciel sereno, DC Comics ha annunciato la cancellazione della testata Hal Jordan and the Green Lantern Corps, la quale chiuderà i battenti nel mese di Agosto 2018, con l’uscita del cinquantesimo numero.

Chiaramente questa cancellazione non segnerà la fine del Corpo delle Lanterne Verdi nel sempre più vasto Universo DC, anche perché le testate dedicate alle Lanterne, sebbene non siano le più vendute, risultano piuttosto popolari tra i fan. Dal momento che la lunga storyline dello scrittore Robert Venditti è prossima a concludersi, è probabile che DC Comics voglia semplicemente rilanciare la testata nella seconda metà del 2018 o, al più tardi, a inizio 2019.



Di seguito, intanto, vi proponiamo la copertina e la sinossi ufficiale cinquantesimo numero di Hal Jordan and the Green Lantern Corps.

Hal Jordan and the Green Lantern Corps # 50

scritto da ROBERT VENDITTI

disegni e copertina di RAFA SANDOVAL

e JORDI TARRAGONA

variant cover di TYLER KIRKHAM

Ci siamo! È un’estesa celebrazione ed una delle più grandi battaglie che il Corpo delle Lanterne Verdi abbia mai dovuto combattere. John Stewart emette un ordine drammatico: la forza letale non va utilizzata! Le Lanterne Verdi devono dimostrare di poter far rispettare la legge e mantenere l’ordine nell’universo senza uccidere. Altrove, Hal Jordan affronta Tomar-Tu, e cerca di utilizzare l’armatura dei Darkstars come arma contro di loro - con l’aiuto psichico di Hector Hammond (di cui probabilmente non dovrebbe nemmeno fidarsi).

Come si concluderà, secondo voi, la sorprendente gestione di Venditti?