DC Comics annuncia Flash: Anno Uno, la nuova storia di Joshua Williamson e Howard Porter

Grandi notizie per i fan del velocista scarlatto! DC Comics ha recentemente annunciato che Joshua Williamson e Howard Porter riscriveranno le origini supereroistiche di Barry Allen, proponendo ai lettori una storia ambientata nel suo primo anno di attività!

Intitolata appunto "Flash: Anno Uno“, la nuova storia è stata annunciata presso il recente New York Comic Con. A quanto pare, la vicenda seguirà il modello di Batman: Anno Uno, un grande classico firmato da Frank Miller e David Mazzucchelli.



“A primavera 2018, sulla testata di Flash esordirà Flash: Anno Uno! Assieme a Howard Porter!! […] Il prossimo anno, Flash: Anno Uno prenderà il posto della serie regolare, proprio come Batman: Anno Uno si sostituì alla serie serie di Batman. Sono così emozionato all’idea di lavorare a questa storia con Howard Porter!!” è il messaggio che Williamson ha pubblicato sui social.



“Vedremo il primo anno di Barry nei panni di The Flash, ma faremo anche di più. Il senso di speranza, ispirazione e ottimismo che caratterizza Barry è tremendamente importante e volevo davvero raccontare una storia su come il personaggio abbia acquisito tutto questo, dopo la tragedia di aver perso la madre da giovane.”

Per i fan, questa sarà la prima occasione per dare uno sguardo così dettagliato all’esordio di Barry Allen come velocista. Finora DC Comics aveva esplorato soltanto l’esordio di Wally West, attraverso una storia pubblicata nel 1992 e firmata da Mark Waid e Greg LaRocque.