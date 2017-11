DC Comics annuncia Mera: Queen of Atlantis, la prima serie dedicata alla regina!

Per la prima volta in oltre cinquant’anni, la rossa, storica fidanzata di, sarà protagonista di una mini-serie in sei parti che approderà nelle fumetterie statunitensi a partire dal mese di febbraio 2018.

Intitolata Mera: Queen of Atlantis, la nuova serie limitata DC Comics porterà la firma dello scrittore Dan Abnett (La Legione dei Supereroi, Legion Lost e The Legion), per i disegni del talentoso artista Lan Medina (Fables, The Punisher: MAX, Aria, District X). Le copertine del primo numero saranno invece realizzate da Nicola Scott (Wonder Woman) e Stanley “Artgerm” Lau.



Atteso negli Stati Uniti per il 28 febbraio, vi proponiamo di seguito la sinossi del primo numero, opportunamente tradotta in italiano.



"Mentre imperversa la brutale Guerra Civile Atlantidea, l’esiliata regina Mera deve cercare di preservare la pace tra Atlantide ed il mondo di superficie. Ma quando Orm, Ocean Master e fratello di Aquaman, apprenderà le sorti della propria patria, non si fermerà davanti a nulla pur di tornare ad Atlantide come suo re e salvatore!"

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul progetto, vi lasciamo alla bellissima copertina disegnata dalla Scott. Siete curiosi quanto di noi di poter vedere, almeno per una volta, la bella e violenta regina dei mari nei panni della protagonista?