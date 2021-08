DC Comics annuncia il mese di Robin: a novembre arrivano due serie per la spalla di Batman

Nel mese di novembre 2021 DC Comics pubblicherà due nuove serie dedicate a Robin, l'iconico assistente di Batman. La casa editrice ha annunciato a sorpresa un piccolo evento dedicato alla spalla del Cavaliere Oscuro per festeggiare il suo settantunesimo compleanno, e a quanto pare altre sorprese saranno rivelate nei prossimi mesi.

Il primo dei due progetti originali è una nuova serie intitolata Robins, votata dai fan durante il contest "DC's Round Robin Competition". Il fumetto, scritto da Tim Seeley e illustrato da Baldemar Rivas, racconterà una storia in cui compariranno i cinque Robin: Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown e Damian Wayne. Il primo dei sei Volumi sarà disponibile dal 16 novembre 2021 negli USA, ma gli iscritti al servizio on demand "DC Universe Infinite" potranno iniziare a leggerlo con qualche settimana d'anticipo.

Il secondo progetto è una nuova serie intitolata Robin & Batman, curata dai vincitori del Premio Eisner Jeff Lemire e Dustin Nguye. La serie si comporrà di tre Volumi e racconterà la storia delle origini di Dick Grayson, il primo allievo di Batman, dagli inizi fino alla "trasformazione" in Nightwing. La data d'uscita nelle fumetterie è fissata per il 9 novembre 2021.

Mentre le luci della ribalta saranno puntate su Robin, DC Comics probabilmente dovrà decidere come gestire la situazione Batman, visto che l'autore James Tynion IV ha recentemente rifiutato il rinnovo del contratto, confermando che interromperà la sua collaborazione con la casa editrice proprio a partire dal mese di novembre.

