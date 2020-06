La DC Comics annuncia una nuova serie di Harley Quinn

Nelle ultime ore, la DC Comics ha annunciato Harley Quinn: Black + White + Red, una nuova serie sul personaggio afferente alla linea editoriale Digital First. Si tratta di un'antologia di quattordici capitoli, ciascuno dei quali contenente una storia autonoma.

Inoltre, come suggerisce il titolo, ogni capitolo sarà caratterizzato da una tonalità in bianco e nero, con il rosso giocherà un ruolo fondamentale all'interno dei racconti. La serie prenderà il via con "Harleen: Red", una storia ambientata nel mondo della miniserie Stjepan Šejić. Scritto e disegnato dall'artista croato, con il lettering a cura di Gabriela Downie, il primo capitolo è attualmente disponibile su Amazon, Comixology, Amazon Kindle, Apple Books.

Le future uscite di Harley Quinn: Black +White + Red vedranno il coinvolgimento di diverse firme illustri, tra cui il co-creatore del personaggio Paul Dini, il team creativo composto da Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chard Hardin, Saladin Ahmed, Javier Rodriguez, Tim Seeley, Juan Ferreyra, Erica Henderson e Daniel Kibblesmith.

Il direttore esecutivo di DC Comics, Mark Doyle, ha speso le seguenti parole sul progetto:

"Questa è una serie così interessante, con un comparto artistico killer. L'editore senior Chris Conroy ha avuto l'idea di rifarsi alla serie classica Batman: Black & White, ma con il personaggio di Harley, per plasmare quell'atmosfera irriverente e scanzonata che solo lei può garantire, e DC Digital First sembrava il formato perfetto per raccontare queste storie".

