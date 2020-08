DC Comics annuncia un one-shot su Punchline, disegni curati dall'italiana Mirka Andolfo

Il Volume 92 di Batman ha introdotto un personaggio che, in pochi mesi, è riuscito a conquistare i cuori di milioni di fan DC. Punchline, questo il nome della nuova antagonista, ha avuto abbastanza successo da convincere l'editore a dare il via libera per un one-shot, curato da James Tynion IV, Sam Johns e Mirka Andolfo e in uscita a novembre.

L'autore ha commentato il successo del suo personaggio originale dichiarando quanto segue: "Tempo fa, quando presentai al pubblico Punchline, dissi chiaramente che non sarebbe stato un personaggio secondario. Ho sempre avuto grandi piani per lei, e nonostante la Joker War sia prossima alla conclusione, la sua parte nella storia è tutt'altro che terminata. Non vedo l'ora di condividere con voi questo one-shot, in cui espanderemo il suo passato e porremo le basi per il suo futuro. Con me ci saranno il talentuoso Sam Johns e l'incredibile Mirka Andolfo!".

In calce potete dare un'occhiata alla cover, in cui viene mostrato per la prima volta il viso della ragazza. Punchline #1 racconterà la trasformazione della giovane Alexis Kaye in una spietata assassina, e sarà disponibile in America del Nord dal prossimo 10 novembre.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fautori del lavoro di Tynion poi, non potete davvero perdere le ultima novità sul nuovo personaggio da lui creato, il nuovo antieroe Ghost Maker.