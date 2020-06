DC Comics annuncia tre nuovi spin-off di Dark Knights: Death Metal

Nei prossimi mesi arriverà sul mercato Dark Nights: Death Metal, sequel diretto Dark Nights: Metal a cura di Scott Snyder e Greg Capullo. Nella giornata di martedì, la DC Comics ha annunciato un trio di spin-off afferenti alla serie.

Gli albi - Trinity Crisis, Speed Metal, Multiverse's End - si comporranno di 48 pagine ciascuno, e vedranno alla scrittura Scott Snyder, Joshua Williamson (l'autore di Flash) e James Tynion IV, attualmente impegnato con la run di Batman.

Tra gli artisti, invece, figurano Francis Manapul e Juan Gedeon. La DC Comics ci ha dato una assaggio grafico dei tre spin-off svelandone le copertine, visibili in calce all'articolo. La narrazione si andrà a incastonare nell'universo di Death Metal, che ricordiamo include la serie principale di Snyder e Capullo e ben due antologie, Dark Nights: Death Metal: Legends of the Dark Knights e Dark Nights: Death Metal Guide Book.

Trinity Crisis arriverà sugli scaffali l'8 Settembre, Speed Metal e Multiverse's End rispettivamente il 22 e il 29 dello stesso mese.

Di seguito vi forniamo le sinossi dei tre spin-off, partiamo con Trinity Crisis:

"Con Superman liberato dalla sua prigione di New Apokolips, la classica formazione Trinity è tornata insieme, pronta a scatenarsi per il loro prossimo appuntamento. Wonder Woman, Batman e Superman si potenziano per lanciare un assalto a Castle Bat, e questo è solo il riscaldamento! Tre incubi ambulanti sono nascosti nelle profondità della fortezza, ma queste versioni Dark Multiverse di Anti-Monitor, Superboy Prime e Darkseid detengono la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. La Justice League deve affrontare le loro vecchie nemesi, ma il secondo round rappresenterà la fine per i nostri eroi?"

"È la gara di resistenza dall'inferno! Ambientato dopo gli eventi di Dark Nights: Death Metal n.3, il Cavaliere Oscuro è a caccia di Wally West e dei suoi poteri rubati al Dr. Manhattan. Per fortuna, Wally ha fatto il backup sotto forma di Barry Allen, Jay Garrick e Wallace West! È una corsa atterrante e trascinante attraverso le Terre Desolate, mentre la Famiglia Flash cerca di stare un passo avanti al Cavaliere Oscuro e ai suoi Cavalieri del Fulmine!"

"Perpetua, madre di tutta l'esistenza, ha abbattuto tutta la vita e la creazione nel Multiverso, condensando tutti gli esseri su un pianeta: Earth-Prime. Nella sua ricerca di potere e dominio, governa in modo assoluto e totale, usando i suoi figli, i Monitors e Anti-Monitors, come suoi araldi e distruttori. Ma un gruppo di eroi si è unito in più mondi in uno sforzo disperato per impedirle di distruggere tutta l'esistenza: Owlman, Presidente Superman, Iris West, Capitano Carrot, Guy Gardner e altri scelgono di prendere parte ad una battaglia che sono destinati a perdere!"

