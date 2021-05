DC Comics sta per annunciare una nuova serie di Stargirl? Un indizio suggerirebbe di si

La sessione estiva sarà davvero eccitante per tutti i lettori DC Comics. A partire dal mese di giugno, debutterà la serie evento Infinite Frontier, mentre ad Agosto sarà il turno dei titoli gratuiti per il Free Comic Book Day 2021. Nonostante ciò, la casa statunitense sorprende i fan con ulteriori annunci.

Da pochi giorni, negli Stati Uniti è uscito il fumetto one-shot Stargirl Spring Break Special, ma sembra che l'opera di Geoff Johns e Todd Nauck non sia un volume unico. Infatti, malgrado al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale, l'ultima pagina del volume suggerisce che prossimamente l'avventura di Courtney Whitmore continuerà.

In Stargirl Spring Break Special, Freccia Verde si riunisce con gli eroi della Golden Age per affrontare il Re degli Orologi. Alla squadra si unisce anche Courtney, che arriva sul campo di battaglia quando lo scontro prende una svolta sorprendente.

"I Sette Soldati della Vittoria sono costretti a riunirsi di nuovo per portare alla luce l'ottavo soldato segreto.Ma quali altri segreti giacciono sepolti, e cosa significa tutto questo per il futuro di Stargirl?". A indicare l'arrivo di una nuova serie a fumetti di Stargirl è l'ultima pagina dell'albo, che recita la frase "To Be Continued in Stargirl #1".

Nelle prossime settimane, dunque, molto probabilmente DC Comics presenterà ufficialmente questa nuova serie, che dovrebbe essere seguita dal leggendario autore Geoff Johns e dall'illustratore Todd Nauck.

Nel frattempo, ecco quali sono i titoli DC per il Free Comic Book Day 2021. Booster Gold si sta per unire a Blue Beetle nella nuova serie annunciata da DC.