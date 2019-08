DC Comics: annunciata una nuova serie dal titolo He-Man and the Masters of the Multiverse

Dopo l'annuncio di una nuova serie DC Comics, l'azienda statunitense ha voluto stupire i fan del personaggio creato da Mattel con una sorpresa: una collana inedita, intitolata "He-Man and the Masters of the Multiverse", che racconterà le avventure del personaggio impersonificazione del genere fantasy anni '80.

I fumetti saranno scritti da Tim Seeley e disegnati da Dan Fraga e Richard Friend. Nei sei numeri che compongono l'opera troveremo He-Man impegnato in una lotta impari: per raggiungere la vittoria sarà costretto ad allearsi con Skeletor e con le altre versioni di sé stesso presenti nei vari universi paralleli.

Rob David, VIP di Mattel, commenta così la serie: "Con la presenza di numerosi He-Man provenienti dalle diverse realtà del multiverso, la serie, creata grazie alla professionalità degli illustratori e degli scrittori della DC Comics, farà felici tutti nuovi e vecchi fan, che potranno scoprire un inedito potere di Grayskull".

Il primo numero sarà disponibile a partire dal 20 novembre e il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 4$. Per festeggiare l'occasione, l'artista Dan Fraga ha voluto creare una variant cover disponibile per tutti coloro che acquisteranno il volume iniziale di He-Man and the Masters of the Multiverse.

Se invece siete appassionati del genere horror sarete entusiasti di sapere che ha avuto inizio una collaborazione tra DC Comics e Joe Hill per una spaventosa linea di fumetti.