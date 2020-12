DC Comics: Annunciati i nuovi scrittori di Batman, Harley Quinn e Detective Comics

Dopo avervi presentato la nuova antologia di DC Comics dedicata a Vixen, vi segnaliamo i nomi degli scrittori che si cimenteranno a ideare le prossime storie inedite di alcuni dei personaggi dei fumetti più di successo.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda, presentando i suoi piani per "Future Slate", evento che avrà inizio nei primi mesi del 2021 e che darà il via a nuove storyline per alcuni dei personaggi più famosi presenti nel loro catalogo. In particolare, nel corso del panel dedicato al mondo dei fumetti che si è tenuto nel corso della convention CCXP World è stato rivelato che il numero di marzo e quelli successivi di Detective Comics saranno scritti da Mariko Tamaki, con i disegni di Dan Mora. Stephanie Phillips e Riley Rossmo invece saranno a capo dei prossimi volumi di Harley Quinn, invece la storia della collana di Batman/Superman continuerà anche nel corso di Future Slate, scritta da Gene Luen Yang e disegnata da Ivan Reis.

Si tratta di autori che hanno già collaborato nel corso degli anni precedenti con la DC Comics, i fan quindi sono ansiosi di scoprire quali saranno le prossime avventure dei loro personaggi dei fumetti preferiti. Infine, vi segnaliamo le ultime novità di DC Comics e in particolare un evento di Dark Nights.