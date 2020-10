DC Comics: annunciato Future State, evento incentrato sulle prossime uscite

Le ultime vicende dei fumetti DC Comics hanno sorpreso i numerosi appassionati delle storie dei personaggi apparsi nelle opere della casa editrice statunitense. Nel frattempo è stato annunciato che un nuovo evento ci svelerà le prossime storyline dei loro fumetti.

Si intitola "Future State" e avrà inizio a gennaio del 2021, per due mesi infatti le attuali storie dei supereroi DC saranno sospese, mentre saranno indicati i prossimi appuntamenti per tutti gli appassionati di fumetti. Ecco una descrizione dell'evento condivisa dai dirigenti della casa editrice: "DC inizierà il 2021 alla grande, dando ai fan un'anteprima del futuro, vicino o più lontano, e dei prossimi personaggi. È stato infatti annunciato il Future State, un evento dalla durata di due mesi che inizierà a gennaio. A febbraio la line up completa sarà formata da volumi antologici mensili, insieme a miniserie e numeri autoconclusivi".

Continua poi: "DC Future State ci mostrerà i supereroi più forti del mondo in ruoli nuovi e mai visti prima, inoltre ci saranno altri personaggi che assumeranno la loro identità. In DC Future State sono presenti alcuni dei talenti migliori dell'industria dei fumetti, unendo scrittori e disegnatori vincitori di premi insieme a nuove voci che arrivano direttamente dal mondo della TV, dei film e dell'animazione. A marzo 2021, la line up dei nostri titoli tornerà alla normalità, continuando le storie del 2020 e introducendone di nuove".

