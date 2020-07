DC Comics: annunciato il prossimo grande evento Endless Winter

La celebre casa editrice statunitense DC Comics ha annunciato il prossimo grande evento che andrà a coinvolgere anche i personaggi come il Perpetua, il Batman che Ride, e tutte le versioni alternative del Cavaliere Oscuro, apparse in Dark Nights: Death Metal.

Per quanto l'annuncio dell'evento sia avvenuto solo tramite la condivisione da parte di DC dell'immagine che trovate in fondo alla pagina, è plausibile pensare che, essendo un seguito diretto degli eventi visti in Death Metal, tra gli autori ritroveremo Scott Snyder e forse sarà Greg Capullo a curare i disegni.

Inoltre dalla locandina mostrata, oltre all'uscita, prevista per il mese di dicembre, si comprende immediatamente che ci sarà del ghiaccio, e questo sicuramente fa pensare a tutti i villain conosciuti finora sulle pagine delle testate dedicate a Batman legati a questo elemento, per esempio Capitan Cold, Killer Frost, Mr. Freeze.

Non sappiamo ancora quanta risonanza avrà Endless Winter in tutto l'universo DC, e soprattutto se verranno coinvolti altri supereroi oltre al Crociato Incappucciato, ma di sicuro ci accompagnerà per diversi mesi, e forse ci mostrerà nuovi dettagli riguardo il Dark Multiverse.

Ricordiamo che di recente Batman ha ottenuto un nuovo costume per la conclusione di Joker War, e che sulle pagine di Batgirl abbiamo visto un sacrificio inaspettato.