La DC Comics anticipa nel prossimo numero una Batman Beyond femminile?

Batman Beyond ha attirato l'attenzione di molti fan DC Comics con una nuova serializzazione partita quest'anno. Prossimamente la serie potrebbe introdurre una Batman Femminile data la mancanza di Terry McGinnis.

Questa introduzione dovrebbe avvenire nel numero 39 della testata, di seguito vi lasciamo la sinossi:

"ll mistero del nuovo protettore di Neo-Gotham si infittisce! Con la scomparsa di Terry McGinnis, una persona nuova, non identificata, è intervenuta per sostituirlo come protettore di Gotham! Anche il più grande detective di tutti i tempi, Bruce Wayne, non è in grado di determinare chi è nascosto dietro la maschera. Il nuovo eroe di Gotham sembra capace, ma ha quello che serve per combattere il più grande nemico di Terry - l'assassino di suo padre - Derek Powers, a.k.a. Blight? O il suo tempo come custode della città finirà in tragedia?"

Ci sono state diverse apparizioni di Batman Beyond dopo l'introduzione del personaggio all'interno della serie animata. Damian Wayne, per esempio, ha indossato la tuta non molto tempo fa, quindi invece che una donna anche un personaggio già conosciuto della Bat-famiglia potrebbe prendersi questa responsabilità.

Batman Beyond è scritto da Dan Jurgens e disegnato dalle matite di Scot Eaton. Il numero 39 arriverà nelle fumetterie il primo gennaio 2020.

Frank Miller ritornerà su Batman con una nuova serie, mentre all'interno di Young Justice il personaggio di Robin ha cambiato il suo storico nome da eroe.