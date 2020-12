DC Comics: arriva Crime Syndicate, miniserie sulle origini della Justice League Malvagia

In questi giorni DC Comics sta presentando i progetti futuri che copriranno parte del 2021, e uno degli ultimi annunci riguarda una miniserie che prenderà il posto degli eventi Dark Nights: Death Metal e Future State. Nel mese di marzo infatti debutterà la miniserie Crime Syndicate, scritta da Andy Schimdt e disegnata da Kieran McKeown.

La serie esplorerà da vicino le origini del gruppo di supercriminali conosciuti come la Justice League malvagia proveniente da Terra-3, un pianeta rinato durante la ricostruzione del multiverso DC. I personaggi coinvolti saranno molti, tra cui principalmente troveremo Ultraman, Super Woman, Owlman, Power Ring/Emerald Knight, Johnny Quick, e Atomica, e si concentrerà sulla formazione del gruppo Crime Syndicate.

Schmidt stesso ha commentato la produzione della serie con le seguenti parole: "A me e Kieran è stata data un'opportunità che capita una volta nella vita, ovvero costruire un mondo da zero. Stiamo stabilendo la storia riguardante le origini di Crime Syndicate per la prima volta - e come e perché si sono incontrati. E non la stiamo prendendo alla leggera. Capirete di essere entrati in un mondo completo - questa è la storia di Crime Syndicate, ma è anche la storia di Terra-3, sarà veloce e senza esclusioni di colpi."

Ricordiamo che sono stati annunciati i nuovi scrittori di Batman, Harley Quinn e Detective Comics, e vi lasciamo al nuovo villain comparso su Justice League Endless Winter.