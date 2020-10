DC Comics: arriva una morte a sorpresa nel primo volume annuale di Batman/Superman

La rivalità tra Batman e Superman è un tema abbastanza ricorrente nelle storie che coinvolgono i due supereroi di spicco della DC Comics . Il loro approccio completamente diverso li ha portati spesso a discutere, e una recente storia pubblicata su Batman/Superman Annual #1 ci ha mostrato un loro scontro diretto, ma abbastanza stravagante.

Sappiamo che l'unica cosa che potrebbe salvare il Cavaliere Oscuro da una sonora sconfitta è la strategia, nonostante l'Ultimo Figlio di Krypton sia ormai abituato da anni ad affrontare nemici del calibro di Lex Luthor, e di conseguenza anche rispondere a piani ben elaborati.

Il primo volume annuale della nuova serie Batman/Superman, slegato completamente dagli eventi della continuity delle serie regolari, ci ha mostrato principalmente delle brevi storie narrate dal Bat-Mito e Mister Mxyzptlk, che riescono a manipolare in qualche modo le azioni dei rispettivi supereroi. Per chi non fosse a conoscenza di questi nomi, basta sapere che si tratta di folletti potentissimi, in grado di agire sul mondo circostante tramite la magia, e si sono scontrati diverse volte per mostrare quale sia il migliore tra i loro acerrimi nemici, Batman e Superman appunto.

Il volume si apre con il racconto "Superman: Cosa è successo all'Uomo che ha distrutto ogni cosa?", chiaro riferimento alla celebre storia firmata Alan Moore, che ci mostra la reazione della Justice League alla fine del multiverso. Bat-Mito fa entrare in scena un Superman molto confuso, e con grande sorpresa di tutti Mr. Terrific scopre che è proprio Clark Kent l'anomalia che sta causando il collasso dello spazio-tempo.

Tra le prime vittime di questa calamità ci sono diversi membri della Bat-Family, e il Cavaliere Oscuro decide di porre fine a tutto questo uccidendo Superman, con attrezzature particolarmente esagerate, vediamo armi contenenti l'energia di un Sole Rosso, armature magiche, anche una formula che trasforma Bruce Wayne in Doomsday e come se non bastasse un carro armato di Kryptonite.

Una delle tavole finali della storia tuttavia, che trovate in fondo, mostra un'arma a sorpresa. "I satelliti solari lanciati anni fa avevano solo una funzione..trasformare il nostro Sole da giallo a rosso. Ora sei un umano." Trovandosi alti nel cielo, per entrambi gli eroi non c'è alcuna speranza di sopravvivere, soprattutto ora che Clark è stato privato dei suoi poteri, e la storia si conclude con un "Batman Wins".

