DC Comics: arrivano le nuove figures di Batman, Joker e Azrael

La linea di prodotti dedicati all'universo DC Comics di McFarlane Toys sta letteralmente sbaragliando la concorrenza, proponendo sempre nuovi personaggi anche delle serie più recenti. È il infatti di Batman: White Knight, pubblicata nel 2017, e del sequel del 2019,Curse of the White Knight, che ha ispirato tre nuove figure.

I personaggi ad aver ottenuto una riproduzione di circa 18 cm di altezza sono Batman, Joker e Azrael di una delle ultime storie del Cavaliere Oscuro, scritta da Sean Murphy. Attualmente i pre ordini per le figure non sono ancora aperti, ma in fondo alla pagina è possibile vedere più nel dettaglio cosa conterrà ogni confezione.

Negli 8 volumi che compongono la serie Batman: White Knight, Joker viene curato dalla sua pazzia e decide di dedicarsi ad una carriera politica, sotto il nome di Jack Napier, nome che sicuramente molti di voi ricorderanno per la pellicola sul Cavaliere Oscuro diretta da Tim Burton. Jack vuole salvare Gotham da Batman, vera minaccia per la città secondo lui. Nel sequel, Joker trova in un cavaliere dell'Ordine di Saint Dumas un buon alleato. Il personaggio in questione, Azrael, è descritto come "l'unico legame ancora in vita con un segreto devastante riguardo l'eredità della famiglia Wayne."

Ricordiamo che la miniserie I tre Joker di Geoff Johns è stata rinviata e che di recente gli universi Marvel e DC sono apparsi in un simpatico crossover.

Cosa ne pensate di queste splendide Figure? Le aggiungerete alla vostra collezione del Cavaliere Oscuro? Fatecelo sapere nei commenti