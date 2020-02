DC Comics: la collana Young Adult si rinforza con una nuova serie su BatGirl

Negli ultimi mesi la DC Comics ha inaugurato una nuova collana Young Adult, nella quale confluiranno delle Graphic Novel orientate ad un pubblico piuttosto giovane. La casa editrice, dopo aver annunciato Green Lantern: Legacy, rinforza la sua linea editoriale con un altro titolo, questa volta dedicato a Bat Girl.

Non ci riferiamo tuttavia al personaggio di Barbara Gordon, ma a Cassandra Cain. L'eroina, coniata dagli autori Kelley Puckett e Damion Scott, fa parte dell'universo narrativo di Batman e dal 1999 ha vestito i panni della terza Bat Girl.

Nata dall'unione di due pericolosi assassini, David Cain e Sandra Woosan, Cassandra viene allevata fin da piccola per diventare la guardia del corpo di Ra's al Ghul. Successivamente, in seguito al suo primo omicidio, si rende conto di non voler seguire gli ideali con i quali è stata cresciuta, perciò si rifugia nelle strade di Gotham City diventando una dei giovani vagabondi della città reclutati da Barbara Gordon.

La nuova serializzazione a lei dedicata - "Shadow of the BatGirl"- ha raggiunto gli scaffali delle fumetterie lo scorso 29 Gennaio, in Italia, ovviamente, ci sarà da attendere ancora un po'. Intanto, in calce all'articolo potete osservare diverse tavole in anteprima, così da capire se lo stile grafico possa o meno attirarvi a dispetto del suo target di riferimento.

La sceneggiatrice dell'opera, Sarah Kuhn, ha espresso ai microfoni di Polygon tutto il suo entusiasmo per il progetto:

"Come scrittrice americana/asiatica, sono sempre alla ricerca di opportunità per raccontare delle storie con protagonisti asiatico-americani. Pensavo che una serie su Cassandra fosse una scommessa azzardata, non avrei mai pensato che si sarebbe avverata".

Il numero finale di Doomsday Clock ha dato inizio al progetto 5G della DC Comics. La conclusione della serie, inoltre, potrebbe aver strizzato l'occhio a un crossover tra Marvel e DC.