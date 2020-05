DC Comics: l'autore di Fulmine Nero si scatena per i cambiamenti del personaggio

Il creatore di Fulmine Nero si è dichiarato molto deluso, e non usando mezzi termini, ha mostrato il suo sdegno verso le decisioni prese da DC Comics riguardo la rappresentazione del personaggio nella serie Batman and the Outsiders, serie attualmente in corso e pubblicata a partire da maggio 2019.

Tony Isabella, scrittore famoso per aver curato in parte le storie di Luke Cage della Marvel Comics, venne assunto dalla DC Comics nella seconda metà degli anni '70 per sviluppare e creare il primo protagonista di colore, progetto che fu interamente realizzato insieme a Trevor Von Eeden, ma che durò solo per 11 volumi, considerato poi il crollo di produzione della casa editrice avvenuto nel 1978.

Tuttavia Fulmine Nero ha continuato ad ottenere storie avvincenti e narrazioni alquanto interessanti nel corso degli anni. Nonostante Isabella si sia dimostrato più volte entusiasta dei nuovi progetti dedicati alla sua creazione, la mancanza di legami e connessioni tra i personaggi di Lynn e Jefferson Pierce nella serie Batman and the Outsiders, ha causato i post, caratterizzati dai toni accesi e provocatori, che potete trovare in calce alla notizia.

Dimostrandosi contrario alle decisioni prese dagli editor per adattare questi personaggi in particolare, ha finito per incolpare queste persone di aver mancato di rispetto Fulmine Nero e tutto il suo universo. Ha inoltre dichiarato, in un commento, di "aver chiuso con i fumetti e con qualsiasi presenza online", decidendo di dedicarsi a cose migliori da poter realizzare con la sua energia ed il suo talento.

Ricordiamo che la DC Comics ha rivelato le uscite di giugno, mentre la miniserie I tre Joker è stata rinviata.