DC Comics: Batman e Catwoman finalmente si sposano?

Nel numero 85 della serie dedicata a Batman l'autore della lunga run, Tom King ha risposto alla domanda che molti fan si sono posti dal numero 50 della testata dell'Uomo Pipistrello. Riusciranno adesso a vivere felici insieme? O le cose prenderanno una brutta piega?

Batman e Catwoman, infatti, ci erano andati molto vicini a convolare a nozze, ma gli eventi subirono una svolta inaspettata quando si scoprì che in realta Selina stava lavorando in combutta con Bane per indebolire mentalmente il vigilante di Gotham City. Alla fine della sua gestione sulla testata del Cavaliere Oscuro, King torna sull'argomento tanto discusso in questi mesi dai fan. Nel numero 85 i due eroi ci vengono mostrati a letto insieme. Qui prendono la decisione di un "matrimonio non celebrato", ossia fuori dalle formalità, istituzioni, cerimonie, anelli e chiese. I due sono consapevoli di aver affrontato pericoli e momenti difficili, ma sanno che il loro amore non ha bisogno di essere celebrato perchè è forte ed intenso come non mai. Batman poi, sugella questa promessa dicendo "Io.....ti amo. Ti amerò sempre".

E' possibile che questa sottotrama trovi sviluppo nella nuova serie di Tom King, Batman/Catwoman in uscita a marzo 2020 in Usa. Nel frattempo è stato reso noto che Batman avrà un nuovo nemico, e un team up con Harley Quinn.