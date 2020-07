DC Comics: Batwoman mostra il suo nuovo costume in Batman Beyond

Nel volume 43 di Batman Beyond avevamo visto Batwoman ritirarsi a causa delle preoccupazioni del padre, ma gli eventi che stanno interessando da vicino Terry McGinnis, e le minacce che colpiranno presto l'intera Bat-Family, hanno costretto Elainna Grayson a tornare in azione, stavolta con un nuovo costume.

In effetti la super eroina non aveva un costume originale, visto che ha dovuto sostituire tempestivamente il Cavaliere Oscuro mentre questi era gravemente ferito, e per farlo ha indossato il suo costume. Ma sembra che nonostante l'apprensione di suo padre Dick, Elainna abbia alla fine ricevuto uno speciale costume, che richiama profondamente i classici colori di Nightwing.

Nel volume 45 vediamo l'arrivo di Damian Wayne e Goliath al fianco di Terry. I due spiegano a Batman che la Lega degli Assassini sta pianificando un modo per eliminare la Bat-Family, e li sta cercando per uccidere Damian stesso, poiché è il figlio legittimo di Bruce Wayne, il Batman originale.

Nel momento in cui i tre si trovano sopraffatti dalla superiorità numerica della Lega degli Assassini entra in scena Batwoman, con la sua versione del costume di Batman Beyond, con un blu elettrico a sostituire il rosso. Sembra che gli allenamenti con Barbara Gordon siano stati incredibilmente utili, e Elainna è riuscita anche a convincere il padre Dick, sindaco di New Gotham, ad assistere al suo combattimento.

Ricordiamo che la serie su Batgirl si concluderà con il volume 50, e che Batman ha mostrato una nuova armatura per il finale di Joker War