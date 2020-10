Batman: Bruce Wayne diventa il nuovo Dark Detective nella serie Future State

Con l'annuncio di una nuova serie evento, prevista per i primi mesi del 2021, DC Comics ha sconvolto l'intera community di lettori, affermando che vedremo nuovi personaggi vestire i panni di Superman e Batman per esempio, mentre Clark Kent, Bruce Wayne e molti altri dovranno ad agire nell'ombra, con delle nuove identità.

Con un nuovo Crociato Incappucciato, Bruce Wayne, guidato dalla sua costante determinazione nel salvare la tetra città di Gotham City, è diventato il Dark Detective. Gotham è stata completamente soverchiata dall'organizzazione chiamata Magistrate, che ha scoperto la vera identità di Batman, e hao successivamente assassinato Bruce.

Morte che si rivelerà essere solo apparente, in quanto Bruce risorgerà come Dark Detective, pronto a continuare la sua lotta contro il crimine della città, e ora anche contro il nuovo dipartimento di polizia gestito dalla stessa organizzazione. La storia del primo volume è stata scritta da Mariko Tamaki, e disegnata da Dan Mora, e potete trovare la magnifica cover in fondo alla pagina.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del primo numero: "Il mondo pensava che Bruce Wayne fosse morto. Errore mortale! Quando l'organizzazione paramilitare conosciuta come Magistrate prende il controllo di Gotham City, il Batman originale prova a fermarla...ma nemmeno il Cavaliere Oscuro poteva aspettarsi un livello di malvagità così elevato. Ora, Bruce Wayne è tornato in azione, e non ha nulla da perdere."

Ricordiamo che c'è stata una morte a sorpresa nel primo volume annuale di Batman/Superman, e vi lasciamo agli altri dettagli sull'evento Future State.