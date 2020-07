DC Comics: cambiamenti in vista per il potente villain Chemo

Il rilancio del progetto Rinascita della DC Comics sta proseguendo da diversi anni ormai, continuando ad approfondire molti tra i personaggi più apprezzati dalla community. In questo processo ci sono stati cambiamenti radicali come quelli visti in Dark Nights: Metal di Snyder e Capullo che ha pesantemente influenzato la testata Metal Men.

La maxiserie Metal Men, stando a quanto affermato dagli autori, si trova attualmente ai due terzi dell'intera produzione, e mentre da una parte continuano le avventure di Will Magnus e dei suoi robot, dall'altra sembra che il destino di un villain molto apprezzato, sin dalla sua prima apparizione durante la Silver Age, sia profondamente cambiato.

Nell'ottavo volume della serie vediamo Magnus in azione con i suoi nuovi Metal Men, un gruppo di robot ispirati a degli animali, e che prendono il nome da diversi gas. Improvvisamente vengono a conoscenza di un pericolo imminente per la città di New York, si tratta di un attacco a sorpresa del Supervillain Chemo.

Ma non è l'unica cosa inaspettata, infatti, al posto dei soliti versi indistinguibili Chemo chiede ai Metal Men di non attaccarlo, e specifica come prima non fosse in grado di esprimersi, dicendo "Stavo dormendo in una cella..ma poi..qualcosa ha toccato la mia mente. Mi sono risvegliato. Quando sono tornato libero, ho capito che dovevo rimediare".

Nonostante Chemo non voglia combattere, Magnus incita i suoi robot a non credere alle parole del nemico e a fermarlo ad ogni costo. Chemo utilizza una piccola quantità della sua tossina per eliminare facilmente i nemici. L'ultima tavola del volume mostra l'arrivo degli originali Metal Men per continuare lo scontro.

Non è ancora chiaro come Chemo sia effettivamente riuscito a parlare, e ad esprimere pensieri del genere, ma viste le varie rappresentazioni nel corso degli anni, che lo mostravano solo come un bruto dell'universo DC, forse questa è l'occasione perfetta per approfondire il suo background.

Ricordiamo che è tornato uno storico villain anche in Catwoman 23, e che con il volume 101 di Batman finirà la Joker War.