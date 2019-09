DC Comics: un grande cambiamento per un membro della Justice League

Nel volume 13 di Justice League Odyssey, il personaggio di Cruz, la nuova Lanterna Verde e membro della Justice League di DC Comics, è tornata in vita mostrando nuovi poteri dall'aria familiare. Leggiamo insieme i dettagli.

Sappiamo che l’universo è difeso da innumerevoli Lanterne Verdi, e tra queste due personaggi introdotti da poco tempo hanno conquistato il posto tra preferiti dai fan, si tratta di Simon Baz e Jessica Cruz. Entrambi sono diventati membri della Justice League, e uno dei due ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili. Cruz ha preso parte all’avventura dal titolo Justice League Odyssey, una storia in cui appaiono anche Cyborg, Azrael, Starfire e Darkseid, il quale ha come obiettivo quello di attivare Sepulkore. L’esito dell’azione ha visto Darkseid vaporizzare, con i suoi Omega Beams, Cruz, rompendole inoltre la mano e di conseguenza l’anello del potere.

Sembra tuttavia che Cruz sia tornata in vita, scoprendo che in realtà Darkseid non era riuscito ad ucciderla. Hax ha spiegato che nel momento in cui Darkseid le ha colpito la mano, ha distrutto anche l’anello del potere, così violentemente che alcuni frammenti si sono fusi con la mano di Cruz stessa. Lei aveva anche sollevato la mano per ripararsi dagli Omega Blasts e che facendo ciò, i frammenti hanno anche assorbito dell’Energia Omega.

È stato proprio l’assorbimento di questa energia ad aver curato e rigenerato Cruz. Non solo, ora Cruz sembra essere in grado di scatenare contro Darkseid i suoi attacchi, gli Omega Beans, con i quali la Lanterna Verde distrugge parte della nave che le forze del villain hanno deciso di attaccare. Sembra aver in qualche modo ereditato il potere che l’ha quasi distrutta, uno sviluppo interessante per un personaggio che già aveva mostrato abilità incredibilmente letali.

Un evento che avrà sicuramente dei riscontri all’interno della Justice League, la quale ha di recente subito dei cambiamenti, comparsi nel primo numero di Superman e Batman, in seguito anche alla morte di uno dei personaggi nel mondo del Cavaliere Oscuro.