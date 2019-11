DC Comics: cambio di costume per l'ex Robin, Tim Drake nella serie Young Justice

Nella recente serie di DC Comics, Young Justice, sono avvenuti importanti cambiamenti per uno dei personaggi principali, il giovane Tim Drake, conosciuto in precedenza come Robin. Leggiamo insieme i dettagli.

Nel corso degli innumerevoli volumi e storie dedicate a Batman abbiamo visto alternarsi molti personaggi nel ruolo di Robin. Tutti gli “aiutanti” del Cavalier Oscuro sono stati segnati durante le loro vite, e hanno sempre continuato ad adattarsi ai cambiamenti che le hanno caratterizzate. Ognuno di loro ha cambiato nome, città e anche costumi in alcuni casi, e l’ultimo ad averlo fatto è stato Tim Drake.

Originariamente sotto il nome di Robin, Drake ha poi assunto l’identità di Red Robin. Attualmente, nella serie di Young Justice, ha scelto un nuovo nome, più semplice di quanto letto in precedenza. Con un nuovo costume, in cui si alternano il nero, il rosso e l’oro, il giovane eroe ha scelto di chiamarsi Drake.

La nuova serie di Young Justice conta al momento 10 volumi, ed è scritta da Brian Michael Bendis, disegnata da John Timms e Nick Derington, Gabe Eltaeb e Dave Stewart. Di seguito potete leggere la descrizione ufficiale:

“Benvenuta Naomi! La stella più brillante di Wonder Comics arriva su Young Justice! È pronta a far parte del team dei giovani eroi, pronti a tutto, e vorrete assistere al primo scoppio di scintille! Tutto questo, arricchitto con la vera storia di Jinny Hex.”