DC Comics cancella le serie regolari Suicide Squad e Teen Titans Academy

Due serie regolari di DC Comics si avviano verso la chiusura: a Maggio verranno pubblicati i numeri conclusivi di Suicide Squad e Teen Titans Academy, serie iniziate con il rilancio Infinite Frontier pubblicato dalla casa editrice a partire dal 2020.

Con la pubblicazione delle sinossi di Suicide Squad #15 e Teen Titans Academy #15, scopriamo quindi della cancellazione delle due serie: DC Comics annuncia infatti che entrambe le uscite rappresenteranno la "Final Issue", il "Numero Conclusivo", delle rispettive serie.



L'attuale run di Suicide Squad ha raccontato le avventure di una formazione della squadra guidata da Peacemaker, personaggio interpretato da John Cena nel film The Suicide Squad di James Gunn e nel serial di HBO Max (qui le reazioni dei fan all'episodio finale di Peacemaker).



Teen Titans Academy, invece, ha permesso di seguire le storie di diverse generazioni di studenti della Roy Harper Academy, una scuola per aspiranti supereroi dell'Universo DC.



Suicide Squad #15, di Dennis Hopeless, Edurardo Pansica, Julio Ferreira e Dexter Soy, verrà pubblicato il 3 Maggio 2022. Teen Titans Academy #15, di Tim Sheridan e Tom Derenick sarà invece disponibile a partire dal 24 Maggio 2022.



Presto la Suicide Squad sarà protagonista di un videogioco sviluppato da Rocksteady, anche se sembra che Suicide Squad Kill the Justice League sarà rinviato al 2023.