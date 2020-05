La DC Comics ha cancellato ben 20 titoli dal suo listino

A causa del tremendo impatto sull'industria provocato dal Coronavirus, la DC Comics ha apportato numerosi cambiamenti alle proprie strategie di distribuzione. Di recente la casa editrice è stata costretta a rivedere il suo listino, elidendo alcuni titoli appartenenti alle linee editoriali Facsimile e Dolor Comics.

Di seguito potete dare un'occhiata alle opere della linea Facsmile che hanno subito una cancellazione:

Green Lantern #76

Batman #321

Man-Bat #1

The Flash #135

Queste, invece, quelle afferenti alla Dollar Comics, si tratta perlopiù di ristampe:

Batman #13 (2013)

Batman #450

Batman #663

Catwoman #1 (2002)

Catwoman #1 (2011)

Checkmate #1 (2006)

Detective Comics #826

Green Lantern #1 (2011)

Dark Nights: Metal #1

Green Lantern #29 (2008)

Manhunter # (2004)

Stars and S.T.R.I.P.E. #1

Wonder Woman #212

Wonder Woman #14 (2005)

Wonder Woman #206 (1987)

DC Classics: Justice League #50

DC Classic Saga of the Swamp Thing #21

DC Classics: Legion of Super-heroes #1

Non è stata specificata alcuna motivazione inerente alla cancellazione di questi titoli, ma è molto probabile che non siano stati ritenuti essenziali per le attuali condizioni di mercato. Sia Marvel che la DC Comics hanno infatti ricominciato a far circolare i propri prodotti, prediligendo tuttavia le novità editoriali piuttosto che ristampe e vecchie produzioni.

Ovviamente si tratta di un procedimento in divenire, in grado di modificarsi in base all'evolversi dell'emergenza pandemica.

