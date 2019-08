DC Comics: Catwoman presenta il suo nuovo provocante costume

Una delle eroine/antagoniste del mondo fumettistico della DC Comics che è sempre riuscita a sfoggiare fascino e seduzione è Catwoman. La gatta ha sempre sfoggiato look estremamente provocanti anche grazie alla tuta nera aderente sia nelle sue apparizioni fumettistiche che in quelle cinematografiche. Sembra che in Catwoman #14 arrivi un nuovo look.

Come avranno notato i lettori della serie fumettistica della DC Comics, nel nuovo numero Joelle Jones ha dato alcuni ritocchi e aggiustamenti al costume di Catwoman che possano aiutare la capacità di muoversi di Selina. Questa che appare in Catwoman numero 14 è una ladra che mostra un po' più di pelle, specie nella zona del seno, con il costume che si riduce nella zona bassa del collo e sui lati.

La gatta ladra sicuramente ora soffrirà meno il caldo, anche se solitamente si muove per Gotham di notte, e potete vedere il suo nuovo costume nella vignetta che trovate in calce. L'abito in latex diventato iconico per la figura femminile della DC Comics ha avuto molta notorietà dall'arrivo del film in cui fu interpretata da Michelle Pfeiffer, che però trovò molte difficoltà nell'interpretare la sua parte mentre lo indossava, anche per gli artigli che si impigliavano in qualunque cosa avesse vicino.