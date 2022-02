DC Comics celebra il Black History Month: ecco tutte le iniziative della casa editrice

Per tutto il mese di Febbraio, negli Stati Uniti si celebra il Black History Month, ricorrenza dedicata alla storia dei neri d'America. DC Comics ha deciso di partecipare alle celebrazioni quest'anno con una serie di variant cover che vedono protagonisti gli eroi neri dell'Universo DC, e con il lancio della "Milestone Initiative".

Annunciata lo scorso anno durante l'ultimo grande evento streaming DC (qui la replica del Fandome sul canale Twitch di Everyeye), la Milestone Initiative è un'associazione creata da DC Comics che ha l'obiettivo di individuare e istruire aspiranti fumettisti di colore, attraverso corsi in presenza e virtuali tenuti da professionisti del settore. A conclusione degli studi, i partecipanti alla Milestone Initiative saranno affiancati da fumettisti DC per creare storie originali che andranno a comporre il nuovo Milestone Universe.



Per quanto riguarda le variant cover, DC Comics ha chiesto all'artista Alexis Franklin di realizzare sei cover, che proponiamo nella gallery in calce. Si tratta di variant cover di Green Lantern #11, I Am Batman #6, Nubia and the Amazons #5, The Flash #779, Action Comics #1040 e Aquamen #1 (quest'ultima era già stata pubblicata insieme a altre immagini di Aquaman e degli altri protagonisti della nuova serie).



Inoltre, DC Comics ha pubblicato una selezione di storie con protagonisti gli eroi neri su DC Universe Infinite, il servizio in abbonamento della casa editrice che permette di accedere ad un catalogo di fumetti in edizione digitale.



Oltre a tutte le iniziative proposte, lungo i mesi di Febbraio e Marzo DC Comics continuerà a celebrare gli eroi neri nelle sue storie: è il caso di serie come Static Season One, Suicide Squad #12 e NAOMI Season Two.