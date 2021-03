DC Comics: il clamoroso cambio di schieramento di uno degli eroi più apprezzati

Sebbene manchi ancora qualche settimana al debutto dell'iniziativa Infinite Frontier, DC Comics sta già preparando i lettori apportando importanti cambiamenti al proprio universo. Il nuovo evento ribalterà completamente lo status quo finora conosciuto e l'ultimo numero di Detective Comics vede un clamoroso cambio di schieramento.

Detective Comics #1034 vede Damian Wayne intrattenere un importante conversazione con sua madre Talia al Ghul, la quale cerca di convincerlo a prendere parte a una sorta di torneo battle royale organizzato dalla Lega di Lazzaro. Come svelato da un cliffhanger finale, però, a questa lotta mortale prenderà parte anche un volto noto a tutti i lettori.

Al torneo, la League of Shadow schiererà Connor Hawke, il figlio di Oliver Queen e Sandra Hawke. In seguito alla morte di Oliver, Connor ereditò il mantello di Freccia Verde e si unì persino alla Justice League of America. Quando suo padre fece ritorno, però, di questo personaggio non c'è stata più traccia per anni.

Questo grande lasso di tempo andrà a tutto vantaggio della narrazione, che potrà così esplorare in completa libertà come Connor Hawke si sia unito alla League of Shadow. E con Freccia Verde che sta per festeggiare l'ottantesimo anniversario, la storia della "Arrowfam" sembra essere solo all'inizio.

