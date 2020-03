La DC Comics comunica la data d'uscita della miniserie sul Joker

La miniserie sul Joker a cura di Geoff Johns e Jason Fabok, Batman: Three Jokers, ha finalmente una data d'uscita. L'opera si comporrà di soli tre volumi e sarà disponibile all'acquisto a partire dal 17 Giugno. In calce all'articolo potete lo straordinario talento di Fabok, che attraverso le sue illustrazioni ha saputo riprodurre perfettamente la follia dell'antagonista.

La DC Comics ha rilasciato una breve descrizione della miniserie, che vi lasciamo di seguito:

"Dopo anni di attesa, l'epico racconto è finalmente arrivato: scopri perché ci sono tre Joker, e cosa significa per la battaglia decennale tra il Cavaliere Oscuro e il Principe Pagliaccio del Crimine. In questa potente, emozionante storia, Batman, Batgirl e Red Hood - tutte vittime del Joker - lavorano insieme per risolvere un mistero diverso da qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima!

Non è chiaro, attualmente, in quale linea temporale si collocherà l'opera. Si ipotizza possa far parte del fantomatico progetto "5G" di DC Comics, che pare abbia subito un drastico ridimensionamento a seguito dell'abbandono dello storico editor Dan Didio.

La nuova linea editoriale avrebbe dovuto inaugurare un vero e proprio reboot dei supereroi più in voga della DC - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Superman - ai quali sarebbero subentrati un gruppo di giovani pronti a raccoglierne l'eredità.

I piani iniziali, però, sembrano virare verso una collana di miniserie con un numero di albi già stabilito. Questo è ciò che riporta Bleeding Cool, specificando come At&T e Warner abbiano influito sulla decisione.

A causa del Coronavirus, la DC Comics ha cancellato la sua partecipazione alla convention di Marzo. L'editore, inoltre, ha confermato che Lock & Key e Sandman si incontreranno in un crossover.