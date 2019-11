La DC Comics conferisce a Wonder Woman delle nuovi armi per la sua battaglia

L'evento Year of the Villain sta avendo un impatto considerevole sull'universo DC Comics, ritrovandosi investito da numerose minacce che ne minano la stabilità. La nuova serie di Wonder Woman non fa eccezione, donando alla guerriera dei nuovi strumenti che d'ora in poi le saranno utili durante le battaglie.

Il capitolo vede protagonista Cheetah, che imperterrita continua a terrorizzare le amazzoni, ora che è equipaggiata con la Godkiller e alcuni abiti simili a quelli di Wonder Woman. Allo stesso tempo però, Diana si trasferisce in un nuovo posto in cui vivere, fa la conoscenza di un nuovo vicino e riceve assistenza da Etta Candy.

Mentre Diana cerca di riorganizzarsi, realizza che può contare sull'aiuto dei suoi alleati per riparare ciò che ha perso, compreso il Jet Invisibile andato distrutto per mano di Leviathan. Una volta appurato ciò, Diana rintraccia Natasha Irons/ Steel a Metropolis e le porta l'unico pezzo che le è rimasto del Jet.

Natasha, capendo che un nuovo Jet Invisibile avrebbe aiutato sensibilmente Diana nella sua lotta contro Cheetah, le promette di inventarsi qualcosa nel giro di poche ore. Ottenuto il nuovo congegno, Diana continua a raccogliere provviste, recandosi anche da Peng Deila, la Wonder Woman cinese, dalla quale prende in prestito un'arma.

Diana arriva quindi a Themyscira, e - come potete osservare dalle tavole in calce - inizia la battaglia con Cheetah.

Il numero 82, inoltre, vede un altro cambiamento nella serie di Wonder Woman, con Steve Orlando che d'ora in poi si occuperà della sceneggiatura al posto di G.Willow Wilson. Vedremo nei prossimi numeri quali novità apporterà questo avvicendamento.

La DC Comics ha rivelato l'identità di Leviathan nell'ultimo numero della serie. All'interno del terzo numero di Wonder Woman Annual, la DC Comics ha introdotto una nuova antagonista dell'eroina.