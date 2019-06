La DC Comics conferma la chiusura dell'etichetta Vertigo

La DC Comics abbandona l'etichetta Vertigo. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a delle voci piuttosto insistenti sulla questione, le quali si sono alla fine rivelate veritiere. Non solo Vertigo, ma anche DC Zoom e DC Ink chiudono i battenti.

Niente paura però: la casa editrice ha già confermato che i titoli appartenenti alle etichette ormai abbandonate troveranno spazio in DC Kids, DC e Black Label. La Vertigo venne fondata nel 1993 ed aveva lo scopo di pubblicare delle testate contraddistinte da temi maturi, come Sandman, Preacher e Fables.

L'editore DanDiDio si è espresso sulla chiusura dell'etichetta, rilasciando le seguenti affermazioni:

"In questo momento stiamo cercando di tornare al semplice brand DC, quello che ci ha contraddistinto dal 1993, l'anno in cui abbiamo lanciato la Vertigo per permetterci una maggior libertà d'espressione su diversi temi. I contenuti facenti parte dell'etichetta ormai sono adatti a tutti i generi, perciò siamo giunti alla conclusione che dovessimo chiarire il nostro brand principale e arricchire il nostro modo di narrare le storie per i lettori di tutte le età. Il sistema che useremo adesso sostituirà quello precedente".

Successivamente è intervenuto Jim Lee, dichiarando che l'assorbimento nell'etichetta principale di alcune testate non limiterà la libertà d'espressione degli autori. I nuovi titoli saranno semplicemente pubblicati in base al target, per esempio la linea di Sandman Universe continuerà, ma non sarà più presente il logo della Vertigo.

Ogni etichetta racchiude una fascia d'età ben precisa: la DC Kids si adatta ai bambini dagli 11 ai 12 anni. La DC è invece adatta per qualsiasi utente dai 13 in su e sarà la linea principale, mentre la Black Label è indicata per i lettori al di sopra dei 17 anni.

Bendis ha appena annunciato un crossover tra Young Justice e Kingdom Come, e Tom King si prepara a lanciare una nuova serie su Joker e Harley Queen.

Che ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere con un commento.