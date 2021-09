DC Comics alla conquista del Regno Unito: arrivano i francobolli della Justice League!

Royal Mail, la più importante azienda postale britannica dal 1516, ha annunciato l'arrivo di uno speciale set di francobolli con protagonisti eroi e villain della DC Comics. Il set in questione, terzo dopo quelli dedicati a Star Trek e agli eroi Marvel, sarà disponibile dal 17 settembre in tutto il Regno Unito, e include 18 francobolli disegnati da Jim Cheung e Laura Martin.

In calce potete dare un'occhiata alle illustrazioni ufficiali, pubblicate in anteprima dal Daily Mail. Tra gli eroi protagonisti spiccano Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Aquaman e Cyberorg, mentre tra i villain sono presenti Joker, Harley Quinn, il Pinguino e l'Enigmista. Insomma, una collezione completa, che il sito ufficiale propone al prezzo di £10,50 (€12,50 circa).

"Con il passare del tempo, ci accorgiamo di quanto sia stato importante per noi leggere le avventure di questi supereroi e supercattivi", ha dichiarato il rappresentante di Royal Mail Matt Parkers, "queste illustrazioni ritraggono ognuno di questi personaggi in maniera così vivida e nostalgica, che è quasi come se stessero per saltare fuori dal francobollo!". Un bellissimo omaggio ai personaggi DC, in un periodo storico in cui comics e cinecomics sono sempre più al centro dell'attenzione.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre a proposito di DC Comics, vi ricordiamo che novembre sarà il mese dedicato a Robin, con due nuovi fumetti dedicati alla spalla di Batman, e che presto potrebbe essere annunciata una serie di Stargirl.