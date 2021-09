DC Comics: La nuova copertina di Static omaggia una celebre scena di Akira

Continuano le influenze dei manga sulle opere di DC Comics: questa volta i disegnatori di Static hanno voluto ricreare uno dei momenti più famosi di Akira, film di animazione giapponese uscito nel 1988.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account ufficiale dell'azienda statunitense, in cui viene presentata un'intervista all'autore di Static, in cui discute delle influenze che l'animazione giapponese ha avuto sull'opera. Insieme al link è presente anche un'immagine, incentrata sul protagonista di Static che riprende una delle scene più famose degli anime: quella in cui Tetsuo si avvicina alla sua celebre moto, solo che in questo caso è Static il protagonista del poster.

L'immagine ha colpito i numerosi fan delle opere DC, che hanno subito colto questa famosa citazione, mentre nell'intervista è possibile scoprire quanto l'artista Nikolas Draper-Ivey sia stato influenzato dalla sua passione per gli anime, tra cui quello diretto da Katsuhiro Otomo. Static Shock: Season One è il nome della nuova serie di avventure di Virgil Ovid Hawkins, personaggio ideato dalla Milestone Comics e comparso per la prima volta nel 1993.

Il ritorno di Static Shock non è l'unica novità importante nel mondo dei fumetti americani: nei prossimi mesi infatti saranno pubblicate due nuove collane DC Comics dedicate a Robin, numeri che ci permetteranno di conoscere meglio il famoso assistente di Batman.