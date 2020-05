DC Comics: un nuovo crossover con la Marvel spopola su Twitter

L'artista irlandese Syephen Bryne, noto per pubblicazioni come la Legione dei Supereroi, WonderTwins, Mera: Tideabreaker, Justice Leauge/Power Rangers e Green Arrow, ha pubblicato delle tavole di un ipotetico crossover tra la Marvel e la DC Comics.

Finora i personaggi che Bryne ha messo a confronto sono Superman, Iron Man, Wonder Woman, Thor e Batman. Nelle ultime settimane, numerosi fan dei due colossi editoriali si sono cimentati nella realizzazione di fan art figuranti sia i personaggi Marvel che quelli della DC.

Il disegnatore dei Fantastici Quattro e Uncanny Avengers, Sean Izaakse, è stato il motore di questa iniziativa, per poi passare la palla ad altri artisti del settore. Questo contributo collettivo è stato di grande aiuto per le fumetterie e in generale i rivenditori fisici, che hanno subito un duro contraccolpo per via del Coronavirus.

L'idea di un crossover è già stata esplorata in passato dalle case editrici; la prima volta nel 1996, DC vs Marvel Comics, scritta da Peter David e Ron Marz con i disegni di Dan Jurgens e Claudio Castellini. Tra gli scontri degni di nota menzioniamo Superman vs Hulk, Spider-Man vs Superboy, Batman vs Capitan America, Wolverine vs Lobo e Storm vs Wonder Woman.

Il più recente, pubblicato nel 2003/2004, è JLA/Avengers a cura di Kurt Busiek. Uno dei momenti eclatanti del crossover ha visto Superman impugnare il martello di Thor e lo scudo di Capitan America.

