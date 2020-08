DC Comics: debutta un nuovo e pericoloso personaggio nella Joker War

La conclusione della Joker War, l'evento che ha sconvolto la vita del Cavaliere Oscuro, è sempre più vicina, e presto vedremo un epica battaglia tra Batman e la sua nemesi per eccellenza, Joker. Per rendere il tutto più frenetico e concitato è stato introdotto un nuovo personaggio che silenziosamente sta eliminando molti scagnozzi del Joker.

Nel volume 96 di Batman abbiamo scoperto che Bruce Wayne è rimasto incosciente per ben 3 giorni, in seguito all'attacco subito da Punchline. Vediamo poi Harley Quinn, sopravvissuta allo scontro con Punchline, spiegare che Joker è riuscito a conquistare l'intera Gotham in quei tre giorni. Ma c'è di peggio, infatti ora i criminali al servizio del Principe del Crimine sono attrezzati con degli equipaggiamenti alquanto sofisticati, e possono facilmente terrorizzare i cittadini.

Con l'assenza di Batman e la negligenza del dipartimento di polizia, vediamo entrare in scena un nuovo "eroe", Clownhunter. Introdotto in una sola pagina, che trovate riportata in calce, il nuovo personaggio ha un design stravagante, con un'appariscente cresta rossa, e usa come arma una mazza da baseball, modificata appositamente con un Batarang sulla parte finale.

Come spiegato dall'attuale autore della serie regolare di Batman, James Tynion IV, Clownhunter è stato pensato come un modo per far capire ai lettori la tragica situazione in cui si trova Gotham City, e come anche un ragazzo, che ha sempre ammirato Batman, può reagire e cercare di cambiare le cose.

Ricordiamo che Batman ha ottenuto un nuovo costume in Joker War, e che abbiamo visto anche un sacrificio inaspettato sulle pagine di Batgirl.