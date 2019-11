DC Comics: diamo un'occhiata alla nuova timeline ufficiale

La DC Comics sta ristabilendo i canoni della sua continuity attraverso un reboot della timeline ufficiale. Gli eventi cruciali saranno ricontestualizzati, partendo con l'idea secondo la quale Wonder Woman sia stato il primo supereroe dell'Universo DC. Tramite un tweet, la casa editrice ci offre un'anticipazione di questa ripartizione narrativa.

L'immagine che potete osservare in basso mostra i primi dieci anni della "Generazione 1", che corrisponde alla nuova Golden Age della DC. La timeline è divisa tra la trinità composta da Batman, Superman e Wonder Woman, descrivendo dettagliatamente in che modo coincidano gli eventi chiave delle loro rispettive origini:

Il debutto di Wonder Woman ora si verifica nello stesso anno in cui Krypton esplode e Superman si schianta su Smalville.

Parallelamente alla crescita di Clark Kent, Wonder Woman fonda il modello originale del supereroe unendosi alla Justice Society of America, per poi sfociare nel periodo oscuro della seconda guerra mondiale.

La nascita di Bruce Wayne avviene contemporaneamente alla prima introduzione di Cheetah, la storica nemesi di Wonder Woman.

Un anno dopo le avventure di Wonder Woman con la JSA finiscono, a seguito del suo ritiro dal mondo degli uomini, dopo che l'America ha sganciato le bombe atomiche sul Giappone.

L'aspetto interessante della nuova continuity risiede sicuramente nel ruolo personaggio di Wonder Woman, che ha dato il via alla nascita dei successivi supereroi come Superman e tutto il team della Justice League. Inoltre è stata chiarita l'evidente differenza d'eta tra Superman e Batman, con il primo che è sei anni più grande di Bruce.

Se analizziamo ancor più attentamente la timeline, possiamo scorgere delle altre informazioni:

I Combattenti per la Libertà e l'All-Star Squadron sono collocati nel periodo della seconda guerra mondiale, due team che potrebbero subire un retcon.

Sono visibili delle altre continuity sotto quelle di Wonder Woman, Batman e Superman: una di colore giallo (apparentemente non coincidente con gli eventi della Generazione 1) e un'altra di colore verde. Con tutta probabilità si riferiscono alle nuove linee temporali di Flash e Lanterna Verde.

Che ne pensate di questa nuova timeline?

