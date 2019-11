DC Comics: svolta inaspettata per Superman nel numero due di Green Lantern: Blackstars?

La DC Comics ci offre uno sguardo in anteprima al secondo numero di Green Lantern: Blackstars, opera curata da Grant Morrison ai testi e Xermanico al comparto artistico. Intanto, riepiloghiamo le premesse del precedente numero.

Hal Jordan è divenuto un membro delle Blackstars, e insieme a Belzebeeth sta creando non poco scompiglio sulla terra. Perciò, i supereroi più valenti si sono riuniti per affrontare il nemico, inclusi Superman e Wonder Woman. Particolare enfasi è posta sull'Uomo d'Acciaio, il quale potrebbe tendere ad una svolta inaspettata secondo quanto riporta l'autore:

"E' il ritratto più crudele che io abbia mai fatto di Superman, e fa di lui la versione peggiore che possa essere. Spero davvero che i lettori lo apprezzino, dato che rappresenta quasi una critica sferzante ai fumetti moderni, compreso il mio".

Vi lasciamo la traduzione della descrizione ufficiale lasciata dall'editore:

"Hal Jordan e le Blackstars non si fermeranno davanti a nulla per piegare il pianeta ai capricci del suo leader, e i più grandi eroi della Terra faranno di tutto per combattere questi fascisti. I tradimenti delle conseguenze cosmiche abbondano! E perché il sole della Terra sta diventando arancione? Possiamo solo sperare che Superman lo capisca prima che sia troppo tardi... "

Green Lantern: Blackstars#2 raggiungerà le fumetterie statunitensi il 4 Dicembre.

