DC Comics: disponibili in anteprima le prime pagine di Wonder Woman: Tempest Tossed

La linea di pubblicazione Young Adult della DC Comics si rafforza di un ennesimo arrivo, ovvero della nuova serie dedicata all'eroina più iconica della casa editrice, Wonder Woman. La graphic novel prenderà il nome di Wonder Woman: Tempest Tossed.

La nuova serie sarà scritta da Laurie Halse Anderson e disegnata da Leila del Duca (Sleepless, American Vampire), le quali hanno reimmaginato le origini di Wonder Woman puntando il focus narrativo sull'esperienza dei rifugiati, sull'attivismo adolescenziale e sulla possibilità del cambiamento attraverso concetti come la forza e l'amore.

Di seguito vi lasciamo il commento dei due artisti.

Laurie Halse Anderson: "Il mio lavoro su Wonder Woman combina l'amore che provo per il personaggio con il mio rispetto per i problemi che devono affrontare i ragazzi di oggi. E' stato un sogno riuscire a scrivere questo progetto, e quando ho saputo che avrei collaborato con Leila del Duca: BOOM: una magia creativa!

Leila del Duca: "Lavorare su Wonder Woman: Tempest Tossed per me ha rappresentato un sogno. Laurie ha scritto una sceneggiatura davvero intelligente, riuscendo a infondere al personaggio dei tratti inediti, che si adattano alla perfezione a ciò che più amo di Wonder Woman e alla morale che rappresenta".

Concludendo, vi forniamo la traduzione della sinossi ufficiale diramata dalla DC Comics:

"La principessa Diana di Themyscira ritiene che il suo sedicesimo compleanno sarà uno dei nuovi inizi, vale a dire l'accettazione nella tribù guerriera delle Amazzoni. Ma le sue celebrazioni per si interrompono quando le zattere che trasportano dei rifugiati sfondano la barriera che separa la sua isola dal mondo esterno.

Quando Diana cerca di convincere le Amazzoni a mettere in salvo gli estranei, si ritrova spazzata via dal mare in tempesta e tagliata fuori da qualsiasi cosa abbia mai conosciuto; Diana stessa diventa una rifugiata in una terra sconosciuta.

Ora Diana deve sopravvivere per la prima volta nel mondo oltre Themyscira, un luogo pieno di pericoli e ingiustizie a differenza di qualsiasi cosa abbia mai vissuto. Con nuove battaglie da combattere e nuovi amici da stringere, deve ridefinire cosa significa appartenere, essere un'amazzone e fare la differenza.

Wonder Woman: Tempest Tossed è una storia che parla della crescita per diventare più forte, della lotta per la giustizia e della ricerca di una casa."

