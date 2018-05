DC Comics dona un sorprendente nuovo look a Supergirl e Catwoman

DC Comics ha recentemente annunciato che l’imminente stagione estiva vedrà due iconici personaggi femminili cambiare i propri rispettivi look: Kara Zor-El/Supergirl e Selina Kyle/Catwoman, che invero appariranno ben più “aggressive” che mai. Tutti i dettagli dopo il salto!

A partire da Supergirl #21, in uscita il prossimo Agosto, l’Ultima Figlia di Kryton sfoggerà un costume completamente nuovo e assai diverso da qualsiasi altra “uniforme” indossata durante la sua lunga carriera supereroistica. Realizzato da Jorge Jimenez (Superboy, Super Sons), il nuovo look dell’eroina sarà solo uno dei tanti cambiamenti che caratterizzeranno l’imminente gestione del team creativo composto dallo scrittore Marc Andreyko (Wonder Woman ’77, Manhunter) e dall’artista Kevin Maguire (Action Comics, Justice League International).



La gestione dei suddetti fumettisti - che a quanto pare cercheranno di spingere Supergirl verso una nuova direzione - sarà collegata alla miniserie “Man of Steel” di Bendis e al villain introdotto nel corso di Action Comics #1000: un alieno che sostiene di aver personalmente provocato la distruzione di Krypton.

Il nuovo costume di Selina Kyle esordirà invece nel secondo numero della nuova serie dedicata alla ladra più famosa dei fumetti, che appunto giungerà nelle fumetterie americane nel mese di Agosto 2018. Per la gioia dei fan storici del personaggio, il nuovo look di Catwoman sarà una sorta di ritorno alle origini, poiché infatti ricorda moltissimo il suo amatissimo costume originale.



Rigorosamente nero e attillato, l’elegante costume della ladra sembra però aver ricevuto degli interessanti upgrade atti a rinforzare e proteggere il busto, mentre gli occhialoni indossati sin dall’inizio del reboot “The New 52” cederanno infine il posto ad un cappuccio. Come i fan già sapranno, quella alle porte sarà un’estate davvero importante per Selina, in quanto Batman #50 vedrà la ladra e il Cavaliere Oscuro di Gotham convolare a nozze… o quantomeno provarci.

E voi, cosa ne pensate di questi nuovi costumi?