DC Comics: due celebri villain convolano a nozze nell'ultimo numero di Injustice

L'unione di due dei personaggi femminili più amati dagli appassionati di DC Comics, Harley Quinn e Poison Ivy, fa parte del canone di questo universo da diversi anni, nel corso dei quali abbiamo assistito non solo ad un'evoluzione di entrambe, ma anche ad uno sguardo più approfondito proprio al loro legame, soprattutto in Injustice Year Zero #8.

In uno dei recenti volumi della serie infatti, Harley ha aiutato Ivy a fuggire da Arkham Asylum, e per ringraziarla, dopo un rapido susseguirsi di eventi, Ivy ha organizzato un viaggio a Las Vegas, durante il quale le due parlano della loro relazione. Harley suggerisce di separarsi per un po' e poi ritrovarsi in un casino e divertirsi un po'.

Più tardi Harley torna nella suite che hanno acquistato per la notte, e trova Ivy in un abito nuziale completamente verde, affiancata dalla figlia e dalla sorella di Quinn, rispettivamente Lucy e Delia, e un imitatore di Elvis, per suggellare il loro amore. Ivy infatti apre una rosa che nasconde un anello di fronte alla compagna chiedendole di sposarla, e Harley accetta immediatamente. Potete trovare la scena in questione nella tavola in calce.

Ricordiamo che nell'ultimo volume di Death Metal, Superboy Prime ha ribaltato le sorti del Metaverse, e vi lasciamo all'annuncio di Future State, nuova serie evento targata DC.