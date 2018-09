DC Comics: ecco il nome del primo supereroe che morirà nel corso di Heroes in Crisis!

Dopo mesi e mesi di teorie, speculazioni e annunci pesanti, Heroes In Crisis ha infine mietuto una delle due vittime promessa ai fan da DC Comics. In settimana è infatti spuntata in rete la notizia - già confermata - secondo cui un personaggio regolare del fumetto troverà la morte già nel primo numero della miniserie.

Solo un mese fa, se ricordate, avevamo provato a ipotizzare chi sarebbe passato a miglior vita, e in quell’occasione avevamo condannato a morte sia Kyle Rayner che Roy Harper. A quanto pare, finora, ci avevamo preso in pieno, poiché il primo supereroe che cadrà nel corso di Heroes In Crisis sarà proprio Arsenal, l’ex-spalla di Freccia Verde/Oliver Queen.



Dal momento che il primo numero della miniserie verrà pubblicato il prossimo 26 settembre, non sono ancora note le dinamiche che condurranno il povero Roy all’altro mondo, ma è plausibile che la sua dipartita abbia delle gravi conseguenze sul compagno di squadra Wally West. Non è infatti escuso che proprio questo tragico evento mandi fuoristrada il Flash dei Titani, che a quanto pare si unirà molto presto alla Suicide Squad scritta dallo stimato fumettista Brian Azzarello.

Cosa ne pensate di questa nuova trovata di DC Comics? E soprattutto, chi sarà secondo voi il prossimo a perire? Voci di corridoio sostengono che questa potrebbe essere proprio Poison Ivy...