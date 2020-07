La DC Comics elimina uno storico antagonista in The Terrifics

La serie The Terrifics sta volgendo verso la sua naturale conclusione, ma prima di chiudere il suo ciclo narrativo si è sbarazzata di uno degli antagonisti più importanti dell'universo DC Comics

Durante il numero 28, The Terrifics e il T-Council affrontano l'arrivo di Parasite, infiltratosi nella Terrifictech Modern Comunnity Association - una comunità utopistica fondata da Terrific a Gateway City. Nel frattempo, Rex Mason/Metamorpho e Sapphire Stagg trascorrono il loro tempo in ospedale a sorvegliare le condizioni di Simon Stagg, gravemente ferito dopo essersi fuso con una mostruosa entità.

Memaportho utilizza i suoi poteri di manipolazione degli elementi per trasformare la sua mano in un tessuto polmonare da donare a Simon. I suoi sforzi si dimostrano infine insufficienti, dal momento che la frequenza cardiaca di Simon inizia a diminuire vertiginosamente.

La richiesta di Metamorpho di provare a rianimarlo non viene presa in considerazione; si sarebbe risolta in un nulla di fatto. L'albo si conclude con il funerale di Simon, che viene prontamente interrotto dall'arrivo di Sebastian Stagg, il fratello di Sapphire.

La morte nei fumetti è spesso ritratta in una forma astratta e nebulosa, in questo caso - come è possibile vedere dalle tavole - l'impatto grafico è piuttosto notevole.

Vi aspettavate la morte di Simon Stagg?

La DC Comics è in procinto di sostituire Superman? Sì, secondo un rumor. La DC Comics ha annunciato una nuova serie di Harley Quinn, alla cui realizzazione parteciperà anche Mirka Andolfo.