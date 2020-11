DC Comics: l'ex Marvel Marie Javins è la nuova Editor-in-Chief, tutti i dettagli

DC Comics ha recentemente annunciato che Marie Javins, ex membro del team di gestione della pubblicazione, è recentemente stata promossa ed occuperà ora il ruolo di Editor-in-Chief. La fumettista ha iniziato lavorando su titoli del calibro di Justice League, DC Super Hero Girls e Dark Nights: Death Metal, e ora supervisionerà le uscite del 2021.

"Marie comprende a fondo l'importanza dei fumetti e il modo in cui questi intrattengono e ispirano i lettori", ha dichiarato il Senior Vice President di DC Comics Daniel Cherry III, "e anche solo questo tratto la rende perfetta per il ruolo. Inoltre, Marie si impegna duramente per migliorare l'accessibilità dei nostri prodotti, e cerca sempre di guidare i nostri scrittori per permettergli di esprimere al meglio le loro potenzialità". La casa editrice ha anche pubblicato un comunicato stampa, parlando nel dettaglio delle ragioni che hanno portato i piani alti a prendere questa decisione.

Nel suo nuovo ruolo, la neo-caporedattrice supervisionerà la creazione e lo sviluppo delle pubblicazioni annuali DC, e collaborerà per la realizzazione di nuove strategie atte ad espandere il marchio e raggiungere nuovi lettori. Si tratta di un ruolo estremamente importante, che le permetterà di lavorare a stretto contatto con il CCO Jim Lee e con lo stesso Daniel Cherry.

Il 2020 è stato un anno estremamente complesso, e nel 2021 DC Comics dovrà impegnarsi per gestire le pubblicazioni nel periodo - si spera - post Coronavirus. In attesa delle prime dichiarazioni della caporedattrice, vi consigliamo di dare un'occhiata a Future State e Static Shock, due delle novità più attese dell'anno nuovo.