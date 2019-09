DC Comics, Frank Miller torna su Batman con The Dark Knight Returns: The Golden Child!

È passato un anno dall'uscita de Il Cavaliere Oscuro: Razza Suprema, il terzo fumetto di Frank Miller dedicato all'iconico uomo pipistrello. Dopo più di 33 anni dal lancio del primo fumetto però, Miller ha deciso di tornare in campo e di rispolverare il mito di Batman ancora una volta con il nuovo The Dark Knight Returns: The Golden Child.

The Golden Child, letteralmente "Il Ragazzo d'Oro", sarà ambientato tre anni dopo la conclusione di Razza Suprema e seguirà le avventure di Jonathan Kent, il figlio di Superman e Wonder Woman. Secondo le indiscrezioni, la sorella maggiore di Jonathan, Lara, dovrebbe lasciare il palcoscenico al fratello dopo il grande spazio ricevuto nel fumetto precedente.

Entertainment Weekly, la prima rivista a pubblicare la notizia, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchere con l'autore ed ha diffuso sul suo sito un'interessante intervista. Miller, chiamato a descrivere la sua nuova opera, ha dichiarato: "Le possibilità di scoprire "cosa sarebbe potuto diventare" Jonathan mi hanno intrigato da subito. Il contrasto con la sorella ad esempio, ho pensato che sarebbe potuto diventare qualcosa di interessante. Lara è piena di passione ed è molto forte, ho pensato molto a come approcciare il suo rapporto con il protagonista. Jonathan non è un ragazzo normale, possiede un'intelligenza fuori dal comune, c'è tanto potenziale in lui".

Il fumetto debutterà ufficialmente il prossimo 11 dicembre e sarà scritto e disegnato rispettivamente da Frank Miller e Rafael Grampa. La cover della prima uscita è visibile nella copertina.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo lavoro? Fatecelo sapere con un commento. Se siete fan del pipistrello inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata allo speciale tributo di Tokyo per celebrare gli ottant'anni di Batman!