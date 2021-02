DC Comics: Future State ha mostrato le incredibili abilità di Harley Quinn

Nonostante venga continuamente sottovalutata sia dai criminali di Gotham City, che dai giustizieri che cercano di contrastare il potere del nuovo organo di forze militari conosciuto come Magistrate, nel secondo volume della serie Future State: Harley Quinn, l'ex compagna di Joker ha mostrato di essere un'abile e pericolosa stratega.

Lo scorso volume si era concluso con la cattura di Harley da parte dei soldati di Magistrate. Invece di essere imprigionata, o isolata in una cella, la protagonista si è ritrovata di fronte ad un apparentemente cambiato Jonathan Crane, ovvero Spaventapasseri, che sembra essere diventato una persona diversa, pronta ad aiutare le forze dell'ordine. Sfortunatamente per Crane, che intende sfruttare i rapporti che Harley ha con molti dei criminali di Gotham, proprio per catturarli, Quinn si è dimostrata più volte capace di analizzare e manipolare gli altri villain.

Quando infatti Crane le si avvicina, proponendole un lavoro come consulente per Magistrate, Harley ha già trovato un modo per fuggire da sola. L'unico modo per andarsene è liberarsi dei soldati che seguono ovunque Crane. Impiantandogli l'idea che può sperare di individuare e fermare Maschera Nera solo nei panni di Spaventapasseri, Crane cerca di allontanarsi dai soldati, andando contro l'attuale legge imposta da Magistrate.

In una sola mossa quindi Harley è riuscita a liberarsi di Jonathan e della sorveglianza di Magistrate, sfruttando le sue capacità, e il fatto che tutti tendono a sottovalutarla non aspettandosi strategie di questo tipo. Quando le guardie si accorgeranno della sua fuga, Harley sarà già molto lontana, pronta a manipolare e sconfiggere chiunque con il suo stile unico.

Ricordiamo che DC Comics ha annunciato una nuova ondata di titoli Milestone, e vi lasciamo scoprire i dettagli riguardanti il grande cambiamento che attende Shazam.