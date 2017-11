DC Comics: Geoff Johns tornerà a scrivere Shazam! dopo Doomsday Clock?

L’attuale presidente nonché direttore creativo di, ha recentemente lasciato intendere che dopo la conclusione dell’imminente Doomsday Clock potrebbe tornare sul personaggio di, già “esplorato” dal fumettista durante il reboot dei

Non è chiaro se le parole dello scrittore vadano interpretate come un’anticipazione o una semplice dichiarazione di intenti, ma solo qualche giorno fa il fumettista avrebbe comunicato - via Twitter - al collega Gary Frank la necessità di scrivere altre storie sul personaggio. Proprio Johns e Frank, qualche anno fa, hanno infatti dato vita alla versione New 52 del supereroe, pertanto le parole dello scrittore potrebbero realmente implicare un ritorno del duo sull’iconico personaggio creato nel lontano 1940 dall’allora Fawcett Comics.



È plausiible che l’evento non sia collegato, ma meno di trenta minuti più tardi, l’artista Evan “Doc” Shaner ha subito pubblicato via Twitter alcuni sketch riguardanti proprio Black Adam e il Dottor Sivana, i due più celebri antagonisti del campione terrestre Shazam. Possibile che si tratti soltanto di una mera coincidenza e che non vi sia invece in ballo qualche piano per riportare Shazam! nelle fumetterie?