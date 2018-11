DC Comics: Heroes in Crisis ha messo Barry Allen dinanzi a una terribile verità

Nel più recente numero di Heroes in Crisis, il supereroe Barry Allen/The Flash ha appreso la notizia che soltanto un mese fa ha sconvolto i lettori di fumetti DC Comics: uno dei suoi amici è fra le vittime del tremendo massacro consumato nel Santuario. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come probabilmente saprete se avete letto alcuni nostri recenti articoli, il Santuario era un centro di igiene mentale per la comunità umana che Superman, Batman e Wonder Woman avevano fondato e progettato affinché fosse totalmente autonomo. Durante lo scorso anno, varie testate DC Comics avevano fatto dei riferimenti al Santuario, ma dopo il massacro scoperto nello scorso capitolo, il progetto verrà quasi certamente abbandonato.



Poiché il posto è stato tappezzato coi cadaveri degli eroi che vi si erano recati per cercare aiuto, Harley Quinn e Booster Gold sospettano reciprocamente che l’altro possa essere il misterioso serial killer. Lo stesso Booster, del resto, ha messo in discussione la propria sanità mentale e vive nel dubbio di poter essere appunto il responsabile...



Quando il supereroe ha consultato Skeets sull’argomento e ha pronunciato, fra gli altri eroi morti, il nome di Wally West, Barry Allen - che si trovava nelle vicinanze - si è precipitato immediatamente al Santuario per capire cosa vi sia successo. Al suo ritorno, il velocista noto come The Flash si è schiantato alla velocità del suono contro Booster Gold e ha preteso di sapere cos’abbia fatto, per poi portarlo da qualche parte.



Dal momento che proprio Barry aveva suggerito all’amico Wally di cercare aiuto nella suddetta struttura, il suo recente decesso avrà di certo delle gravi ripercussioni sul velocista. Gli eventi di Flash War, se ricordate, avevano sconvolto non poco la vita del povero Wally, che doveva appunto accettare l’idea di non poter riavere indietro la moglie e i figli che aveva prima del Flashpoint.



Sfortunatamente dovremo aspettare il 28 novembre (data di uscita di Heroes in Crisis #3) per sapere con certezza in che modo reagirà Barry Allen davanti a questa orrenda scoperta. Sulla copertina del volume, intanto, sappiamo già che saranno raffigurati sia The Flash che Batman. Riuscirà questa eccezionale coppia di detective a svelare questo indicibile mistero e soprattutto a identificare il killer?