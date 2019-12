DC Comics: Hulk sarebbe più forte di Doomsday, secondo lo scrittore Geoff Johns

Secondo quanto emerso dall'ultimo numero dell'evento Doomsday Clock della DC Comics, il personaggio di Hulk sarebbe più forte del mostro che una volta uccise Superman. A rivelarlo è Geoff Johns, lo scrittore della miniserie Doomsday Clock

Gli eventi narrati in Doomsday Clock ci mostrano i personaggi di Watchmen interagire con gli eroi della DC Comics. Lo scrittore dell'evento, Geoff Johns, ci racconta che tutta la recente cronologia degli avvenimenti che hanno visto coinvolti Superman, Batman e gli altri eroi, è stata manipolata dal potente Dottor Manhattan in persona. Nel numero 12 della miniserie, Superman e il Dottor Mahattan arrivano a scontrarsi. Proprio in questa occasione, Manhattan capisce quanto l'eroe proveniente da Krypton sia un faro, una speranza per l'umanità e non una minaccia come aveva pensato, accettandone il ruolo di salvatore.

Il Dottor Manhattan riacquista la facoltà di vedere il futuro, che aveva perso, ed è così che viene a conoscenza di una famigerata Crisi Segreta che accenna ad un possibile crossover tra Marvel e DC in cui Superman affronterebbe Thor ed una creatura verde più forte di Doomsday si sacrificherebbe per salvare l'Azzurrone da degli invasori non meglio specificati. Siamo comunque nel campo delle speculazioni, perchè nè la Marvel e nè la DC Comics hanno confermato che un crossover del genere sia stato pianificato. Chissà che in futuro non possa esserci dal vero.

Nel frattempo, La DC Comics si prepara a festeggiare gli 80 anni di Robin.