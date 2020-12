DC Comics: In Dark Nights conosciamo la figlia di due personaggi

Il recente numero di Death Metal ha stupito i fan della DC Comics, inoltre un nuovo fumetto ambientato nell'universo alternativo ha introdotto la figlia di due celebri supereroi. Scopriamo di chi si tratta.

Si intitola "Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of The DC Multiverse" e il primo volume è dedicato alla coppia composta da Green Arrow e Black Canary. I due stanno per affrontare Batman che Ride e prima dello scontro finale decidono di passare insieme un'ultima sera, discutendo dei rimpianti che hanno accumulato nel corso degli anni. Oliver Queen e Dinah Lance si spostano quindi su Themyscira, dove rivedono quello che sarebbe potuto essere il loro primo appuntamento, quando appare una figura vestita con un completo verde ed oro, che rivela alla coppia di essere Laurel Lance-Queen.

Scopriamo quindi che la Terra in cui abitava Laurel Lance-Queen è stata distrutta da Batman che Ride e solo lei è riuscita a scappare, arrivando così a ritrovare i suoi genitori di un universo alternativo, nel frattempo Oliver e Dinah decidono di aiutarla. Nei prossimi mesi scopriremo a quali personaggi saranno dedicati i prossimi volumi, inoltre vi segnaliamo una nuova e interessante collana dei DC Comics: si tratta dell'opera intitolata "Justice League Endless Winter".